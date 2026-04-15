Lo stato dell’arte a Portogruaro | dieci artisti raccontano il contemporaneo

Sabato 18 aprile 2026 alle 18.00 si apre a Portogruaro la mostra collettiva intitolata “Lo stato dell’arte a Portogruaro” presso la Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini. L’esposizione presenta le opere di dieci artisti che rappresentano diversi approcci e stili legati alla scena artistica contemporanea del territorio. L’evento propone un panorama aggiornato delle tendenze artistiche attuali, con un focus sulle produzioni locali.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18.00, inaugura a Portogruaro, presso la Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini, la mostra collettiva “LO STATO DELL’ARTE a Portogruaro”, un progetto espositivo dedicato alla scena artistica contemporanea del territorio.L’esposizione riunisce dieci artisti –.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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#donationday Il 16 aprile si celebra la Giornata Regionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti. Per questa occasione, negli ospedali di San Donà e Portogruaro dalle 9 alle 16 saranno presenti i volontari di #AIDO per parlare di #donazione di - facebook.com facebook