Domani ritorna per la 2° volta "Miss Mamma - Cuore di Mamma", iniziativa unica al mondo perché si terrà in una struttura penitenziaria, con protagoniste 12 mamme detenute a Rebibbia (Roma), il carcere femminile più grande d’Europa, con le sue oltre 400 donne recluse. L’iniziativa, denominata "Miss Mamma - Cuore di Mamma", si svolgerà nel teatro del Carcere di Rebibbia. Le 12 partecipanti faranno due uscite in passerella, la prima con abito elegante con abiti e scarpe forniti dall’organizzazione, mentre nella seconda uscita, indosseranno una t-shirt esclusiva, con la dicitura: "Miss Mamma - Cuore di Mamma", racchiusa in un cuore. Inoltre ognuna di loro si esibirà mostrando un proprio talento ‘artistico’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In passerella dodici miss detenute

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