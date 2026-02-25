‘Nessun insulto parlo di me’ | Ditonellapiaga replica alla diffida di Miss Italia sul brano ‘Miss Italia’

È scontro aperto tra il concorso Miss Italia e la cantante Ditonellapiaga. Al centro della polemica l’utilizzo della denominazione “Miss Italia” come titolo di un brano – e dell’album che lo contiene – da parte dell’artista, attualmente in gara al Festival di Sanremo con “ Che fastidio! ”. Gli organizzatori del concorso contestano “l’uso indebito” del marchio e parlano di espressioni contenute nel testo ritenute “lesive della dignità e dell’onore” delle partecipanti, annunciando possibili azioni giudiziarie. La diffida del concorso Miss Italia. In una nota ufficiale, il concorso ha conferito mandato agli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca per intraprendere “le più opportune azioni giudiziarie” finalizzate a: inibire l’ulteriore utilizzo della denominazione “Miss Italia”;. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sanremo, Miss Italia contro il brano di Ditonellapiaga: “Testo offensivo”

Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga: “Uso indebito del nome”. La cantante: “Parlo di me”

