Violenta lite tra detenute ferita una poliziotta

Nel carcere di Pontedecimo una agente della polizia penitenziaria è rimasta ferita dopo aver cercato di riportare la calma in seguito a una lite tra tre detenute degenerata in violenza. Intorno alle 12, nel secondo piano del reparto femminile del carcere, le detenute hanno dato vita a una violenta discussione degenerata poi in collutazione. Una poliziotta penitenziaria in servizio nella struttura è intervenuta per evitare conseguenze più gravi e durante l’intervento è stata scaraventata a terra. Soccorsa e trasportata al pronto soccorso, le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. “Sembra che le detenute dell’istituto godano di regime aperto dalle 9 alle 20, con celle aperte – afferma Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria – e a vigilare vi sia una sola poliziotta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

