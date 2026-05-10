In Messico, il governo ha annunciato la possibile chiusura delle scuole un mese prima della fine dell’anno scolastico in vista dei Mondiali di calcio. Successivamente, sono arrivate dichiarazioni che hanno messo in discussione questa decisione, senza confermarla ufficialmente. La questione riguarda principalmente l’organizzazione degli eventi sportivi e l’impatto sulla presenza degli studenti nelle aule durante il torneo. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Un mese prima della fine del calendario scolastico: l'ha annunciato il governo ma poi ha un po' ritrattato per le proteste dei genitori In Messico solitamente l’anno scolastico finisce attorno al 16 luglio e riprende il 31 agosto. Il ministro dell’Istruzione, Mario Delgado, ha detto che la chiusura il 5 di giugno è stata richiesta dal sindacato degli insegnanti e decisa all’unanimità con gli stati federati del Messico. Serve sia a evitare un periodo di caldo estremo previsto in quelle settimane, sia a evitare di creare disagi per la sovrapposizione con i Mondiali, soprattutto legati all’aumento del traffico nelle strade e al rischio che le infrastrutture del paese possano essere messe in affanno dall’arrivo di turisti e tifosi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Messico si discute di chiudere le scuole per i Mondiali

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