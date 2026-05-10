In ‘Libercomunismo’ Brancaccio rimescola le carte ideologiche del Novecento

Nel suo ultimo libro, Emiliano Brancaccio rilegge le teorie del Novecento legate al comunismo e al socialismo, utilizzando una copertina rossa che richiama il Libretto rosso di Mao. Il testo, pubblicato da Feltrinelli, propone una riflessione sulle idee e sugli sviluppi storici di queste ideologie, senza entrare nel giudizio o nell’interpretazione personale. La presentazione visiva e il titolo suggeriscono un richiamo alle radici e alle trasformazioni del pensiero comunista nel tempo.

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Dai, diciamolo. Con questo rosso cadmio in copertina, Libercomunismo (Feltrinelli) di Emiliano Brancaccio sembra il Libretto rosso di Mao. Difficile resistere. Anche perché Brancaccio, ordinario di economia politica alla Federico II di Napoli, se n’è inventata una che dovrebbe far discutere: pianificazione collettiva e libertà individuale, i due principi di massima, e opposti, della teoria keynesiana e di quella liberale, possono e devono coesistere per combattere il fallimento dell’attuale (neo)liberismo e di una criminale centralizzazione sempre più ristretta del capitale. Tralasciamo alcuni punti degli “Appunti per un manifesto” presenti nelle ultime poco più di 160 pagine del volumetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In ‘Libercomunismo’ Brancaccio rimescola le carte ideologiche del Novecento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Ucraina-Svezia: l’incognita Potter rimescola le carteUcraina-Svezia è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili... Libercomunismo, di Emiliano Brancaccio: così si possono tenere insieme libertà individuale e dimensione collettivadi Sara Gandini e Paolo Bartolini La vittoria del No al referendum, oltre a un sospiro di sollievo, porta con sé una riflessione specifica sui...