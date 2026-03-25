La semifinale dei playoff Uefa tra Ucraina e Svezia si disputa giovedì alle 20:45. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate, e il pronostico resta aperto. Tra i vari fattori che influenzano l'incontro, l'incertezza sulla presenza di un giocatore chiave potrebbe cambiare gli equilibri sul campo.

Ucraina-Svezia è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. L’ Ucraina aveva obiettivamente poche speranze di arrivare prima nel girone della Francia, dominato come da pronostico dai Bleus di Didier Deschamps. La selezione di Serhyi Rebrov in ogni caso non ha avuto problemi a chiudere seconda davanti a Islanda e Azerbaigian. A dare un po’ di filo da torcere a Matviyenko e compagni sono stati gli scandinavi, che hanno alzato bandiera bianca nell’ultima giornata con la sconfitta per 2-0 sul neutro di Varsavia (l’Ucraina, come è ben noto, gioca le gare interne in un altro paese per i ben noti motivi geopolitici). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ucraina-Svezia: l’incognita Potter rimescola le carte

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