Libercomunismo di Emiliano Brancaccio | così si possono tenere insieme libertà individuale e dimensione collettiva

Il dibattito sul libercomunismo, analizzato dall’economista Emiliano Brancaccio, propone un modello che cerca di conciliare libertà individuale e dimensione collettiva. La discussione si inserisce in un contesto di confronto politico e sociale, mentre il risultato del referendum ha portato a riflessioni sulle implicazioni delle scelte fatte dagli elettori. Articolo di Sara Gandini e Paolo Bartolini approfondisce le conseguenze di questa vittoria per il panorama politico e le implicazioni sul piano istituzionale.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini La vittoria del No al referendum, oltre a un sospiro di sollievo, porta con sé una riflessione specifica sui giovani: a loro infatti (alla fascia di votanti tra i 18 e i 35 anni) dobbiamo buona parte di questa rivincita popolare contro le pretese – governative ma non solo – di rafforzare oltremisura l’esecutivo a spese della separazione e dell’autonomia dei poteri. Forse ragazzi e ragazze sono meno interessati alla politica partitica, ma la loro partecipazione è evidente in questioni etiche di fondo: il genocidio del popolo palestinese, la distruzione degli ecosistemi, la minaccia alla Costituzione da parte di una casta politica quasi del tutto omogenea (e spesso infedele allo spirito e alla lettera della Carta), la vergogna dei doppi standard europei rispetto ai conflitti aperti in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libercomunismo, di Emiliano Brancaccio: così si possono tenere insieme libertà individuale e dimensione collettiva Così si possono tenere gli smartphone fuori da concerti e scuole. Vietare basta davvero a educare?La richiesta di schermare i cellulari durante i concerti è una soluzione adottata da un numero crescente di artisti. Da Trump agli Eurobond: la catastrofe capitalista è inevitabile? Franz Baraggino intervista Emiliano BrancaccioFuturo Prossimo, di Franz Baraggino – L’autoritarismo? Figlio della centralizzazione del capitale in poche, pochissime mani che non tollerano più...