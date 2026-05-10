In Lazio-Inter non c'è stato minuto di raccoglimento per Beccalossi | non è stata una mancanza di rispetto

Durante la partita tra Lazio e Inter, non si è osservato il minuto di silenzio in memoria di Beccalossi. La squadra nerazzurra ha deciso di rinunciare a questa cerimonia, scelta approvata dalla FIGC, per dedicare un tributo più significativo in un momento che ha suscitato molte emozioni tra i presenti. La decisione è stata presa con l'obiettivo di onorare la memoria dell'ex calciatore in modo più sentito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui