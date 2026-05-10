In Lazio-Inter non c'è stato minuto di raccoglimento per Beccalossi | non è stata una mancanza di rispetto
Durante la partita tra Lazio e Inter, non si è osservato il minuto di silenzio in memoria di Beccalossi. La squadra nerazzurra ha deciso di rinunciare a questa cerimonia, scelta approvata dalla FIGC, per dedicare un tributo più significativo in un momento che ha suscitato molte emozioni tra i presenti. La decisione è stata presa con l'obiettivo di onorare la memoria dell'ex calciatore in modo più sentito.
È stata una scelta deliberata dell'Inter, approvata dalla FIGC, per organizzare un tributo più importante in una cornice carica d'affetto e di emozioni. È stato solo rimandato alla prossima sfida col Verona a San Siro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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