Solo il 58,2% delle madri con figli piccoli lavora l’allarme nel report di Save The Children

Un report di Save The Children evidenzia che solo il 58,2% delle madri con figli piccoli è occupata in Italia. Il documento segnala che, nonostante il dibattito pubblico, molte donne affrontano sfide nel conciliare il lavoro con le responsabilità di cura, portando a rallentamenti o interruzioni nelle carriere e a difficoltà nel rientro nel mercato del lavoro. La situazione riflette un equilibrio precario tra esigenze familiari e professionali.

In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall’XI edizione del Rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia” diffuso oggi a pochi giorni dalla Festa della Mamma ed elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – che anno dopo anno racconta una realtà che fatica a migliorare.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Solo il 58,2% delle madri con figli piccoli lavora, l’allarme nel report di Save The Children Notizie correlate Maternità, la fotografia di Save The Children: in Italia lavora solo una madre su due con figli piccoliDiventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli, dove il traguardo della stabilità lavorativa sembra allontanarsi... Il report Save the children: Toscana al quarto posto tra le regioni più ‘amiche delle madri’Firenze, 6 maggio 2026 - Tra le regioni più 'amiche delle madri' la Toscana scivola dal terzo al quarto posto nell'edizione 2026 del Mothers' index... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Save Children, in Italia lavora solo 58,2% madri con figli piccoli; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Mamme equilibriste, perché le più penalizzate sono le under 30; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: SAVE THE CHILDREN, LAVORA SOLO IL 58,2% DELLE MADRI CON FIGLI PICCOLI. Save The Children, lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoliIn Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del Paese, dove la penal ... ansa.it Lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoli, il rapporto sulla maternità di Save the Children'Per la prima volta un peggioramento in tutte le regioni. L'Emilia-Romagna la Regione più mother-friendly' (ANSA) ... ansa.it Il rapporto Save the Children-Istat “Le Equilibriste 2026” fotografa una lieve crescita della Calabria, che guadagna due posizioni. Emilia-Romagna prima, Sicilia ultima. Persistono forti differenze territoriali - facebook.com facebook Save the children, in Liguria diminuiscono le mamme lavoratrici x.com