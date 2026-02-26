Furgone in fiamme mentre è in marcia | vigili del fuoco intervengono a Bregnano

Momenti di apprensione questa sera a Bregnano, dove un furgone ha preso fuoco mentre si trovava in transito lungo via San Rocco. L’allarme è scattato attorno alle 19.35. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre operative. Non si segnalano persone coinvolte. Il conducente sarebbe riuscito a fermare il mezzo in tempo e ad allontanarsi prima che l’incendio si sviluppasse in maniera più intensa.L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere il rogo e, soprattutto, di impedire che le fiamme si propagassero alla vegetazione boschiva presente nelle immediate vicinanze della strada. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

