In Corea del Sud un team filtra i contenuti in vista delle elezioni
A circa 20 impiegati lavorano in un ufficio a sud di Seoul, dedicandosi alla selezione e al controllo dei contenuti online in vista delle prossime elezioni. La loro attività consiste nel monitorare le informazioni circolanti sui social media e sui siti web, con l’obiettivo di identificare e rimuovere eventuali contenuti che potrebbero influenzare il processo elettorale. Questo intervento avviene in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla gestione delle informazioni digitali.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Seoul, 7 mag. (askanews) – In un classico ufficio a sud di Seoul, un team di circa 20 impiegati combatte una battaglia che si fa sempre più difficile: monitorare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale sui vari social media e sul web per arginare la disinformazione in vista delle elezioni locali del 3 giugno, terza tornata elettorale importante nel Paese da quando, nel 2023, è stata rafforzata la legislazione contro l’uso dei deepfake. Secondo gli esperti, i modelli di IA sono sempre più sofisticati e meno costosi e alimentano in modo massiccio le fake news online.🔗 Leggi su Iodonna.it
In Corea del Sud un team filtra i contenuti IA contro disinformazione
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