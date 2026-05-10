In Corea del Sud un team filtra i contenuti in vista delle elezioni

A circa 20 impiegati lavorano in un ufficio a sud di Seoul, dedicandosi alla selezione e al controllo dei contenuti online in vista delle prossime elezioni. La loro attività consiste nel monitorare le informazioni circolanti sui social media e sui siti web, con l’obiettivo di identificare e rimuovere eventuali contenuti che potrebbero influenzare il processo elettorale. Questo intervento avviene in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla gestione delle informazioni digitali.

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