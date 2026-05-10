Impiegata rifiuta le sue avances e lui la licenzia medico condannato a un risarcimento di 50mila euro
Un medico ha licenziato un’impiegata dopo che lei aveva rifiutato le sue avances. La donna aveva segnalato l’accaduto e il giudice ha condannato il medico a pagare un risarcimento di 50.000 euro. La sentenza si riferisce a un procedimento legale in cui si è valutato il licenziamento come conseguenza delle avances rifiutate. La vicenda si è svolta in ambito lavorativo, coinvolgendo questioni di condotta e responsabilità del datore di lavoro.
Un medico di Trento ha rivolto indesiderate attenzioni a una giovane impiegata del suo studio medico. Stremata dalle inappropriate avances, la donna ha chiesto dei giorni di malattia e il datore di lavoro l’ha licenziata. Il dottore è stato condannato a un risarcimento monetario, ma si rifiuta di pagare e continuare a pedinare l’ex dipendente. Diamanti e fiori, le avances per mesi L'impiegata licenziata nei giorni di malattia Il medico condannato si rifiuta di pagare Diamanti e fiori, le avances per mesi Il tutto è andato avanti per mesi. Quasi quotidianamente, l’impiegata di uno studio medico si è trovata costretta a rifiutare le avances del proprio datore di lavoro.🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il medico che eludeva le liste di attesa e incassava 50mila euro per visitare i pazienti
Leggi anche: Treviso, costretta a servire il caffè “perché donna” e licenziata durante la gravidanza: 50mila euro di risarcimento