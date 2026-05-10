Impiegata rifiuta le sue avances e lui la licenzia medico condannato a un risarcimento di 50mila euro

Un medico ha licenziato un’impiegata dopo che lei aveva rifiutato le sue avances. La donna aveva segnalato l’accaduto e il giudice ha condannato il medico a pagare un risarcimento di 50.000 euro. La sentenza si riferisce a un procedimento legale in cui si è valutato il licenziamento come conseguenza delle avances rifiutate. La vicenda si è svolta in ambito lavorativo, coinvolgendo questioni di condotta e responsabilità del datore di lavoro.

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