L'Imolese affronta oggi una partita decisiva contro il Sasso nel match che si gioca alle 16 al Galli. I rossoblù si trovano in una fase critica della stagione e una vittoria o anche un pareggio potrebbe garantire loro la permanenza in Serie D. La squadra ha vissuto un campionato caratterizzato da alti e bassi, e questa sfida rappresenta l'ultima occasione per evitare la retrocessione.

Per Imola, per l’Imolese. Alle 16, al Galli, i rossoblù si giocano la permanenza in D nel playout secco contro il Sasso Marconi, con due risultati su tre a disposizione: in caso di pareggio al 90’ si procederà con i tempi supplementari e, se l’equilibrio dovesse permanere anche nell’extra-time, allora sarà salvezza. Che l’Imolese va cercando ormai da metà stagione, quando le prestazioni hanno incominciato a sbandare, tanto, a fine 2025, da fare "saltare" la panchina di Potepan, sostituito poco prima di Capodanno da Protti. Anno nuovo, allenatore nuovo, ma risultati, almeno inizialmente, da mani nei capelli, mentre la classifica precipitava a picco verso i bassifondi, fino a sfiorare il penultimo posto, l’equivalente alla retrocessione diretta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imolese: basta anche un pari con il Sasso. Una stagione altalenante da salvare oggi

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