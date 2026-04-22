L’Imolese si prepara alla sfida di domenica, con la posizione in classifica che si fa sempre più delicata. Il tecnico Stefano Protti è sotto osservazione, mentre la squadra cerca di risollevarsi dopo alcune recenti difficoltà. La partita rappresenta un momento cruciale per il club, che punta a migliorare il rendimento e a uscire da un momento complicato. La situazione resta molto tesa in vista del prossimo incontro.

Traballa la classifica dell’Imolese, traballa e ha traballato anche la panchina di Stefano Protti. Tanto che ieri, alla ripresa dei lavori al Bacchilega due giorni dopo il ko di Castel San Pietro contro il Desenzano, a dirigere l’allenamento della squadra non c’era il tecnico romagnolo, bensì il suo staff. Un’assenza non banale, a conferma di come la fiducia della società nei confronti dell’allenatore non è più e non sarà illimitata. Un’assenza, però, giustificata. Mentre infatti i rossoblù si riattivavano in vista del rush finale di stagione regolare, Protti era a colloquio con la dirigenza, a cui, come a tanti, non è andato giù lo stop...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Imolese, Sasso o forbice. Confronto con Protti: è sotto esame. La partita di domenica sarà decisiva

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