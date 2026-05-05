Domenica si disputeranno i playout di calcio di serie D, con l’Imolese che affronterà il Sasso Marconi in una partita secca al Galli. Il tecnico della squadra locale ha commentato la possibilità di essere favoriti dal fatto di giocare in casa, sottolineando comunque che in gare singole tutto può succedere. Un rappresentante dell’Imolese ha invece espresso fiducia nel cuore della squadra di fronte alla sfida.

E alla fine saranno i playout, domenica in gara secca al Galli contro il Sasso Marconi, a decidere se l’Imolese riuscirà a salvarsi o meno sul campo. Come Protti aveva promesso al suo arrivo, ereditando una squadra in crisi e senza apparenti vie d’uscita. C’è voluto tempo anche per il tecnico per prendere le misure, poi, tra fine marzo e l’inizio di aprile, una prima svolta, con tre vittorie consecutive che avevano addirittura proiettato i rossoblù verso la salvezza diretta, salvo scivolare un’altra volta e infine rialzarsi, raddrizzando per quanto possibile la barra di un campionato spigolosissimo. Nel destino gli spareggi, a cui già...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: il tecnico. "Favoriti con il Sasso Marconi perché giocheremo in casa? Nelle gare secche può accadere di tutto». Protti: "Imolese, il cuore oltre l’ostacolo»

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Imolese, Sasso o forbice. Confronto con Protti: è sotto esame. La partita di domenica sarà decisivaTraballa la classifica dell’Imolese, traballa e ha traballato anche la panchina di Stefano Protti.

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