L’allenatore ha dichiarato che per il Napoli la Champions League rappresenta l’obiettivo principale di questa stagione, considerando prioritario il prestigioso torneo internazionale. Ha anche commentato la situazione di un altro allenatore, affermando che ha a disposizione diversi alibi per le recenti difficoltà della sua squadra. Le parole sono state pronunciate in un’intervista durante un evento sportivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo Rossi, il traguardo minimo per gli azzurri deve essere la qualificazione alla prossima Champions League. «Il campionato si deciderà ad aprile, per il Napoli l’obiettivo deve essere solo quello di centrare la Champions, altrimenti sarà un’annata fallimentare. Secondo posto o quarto non importa, gli azzurri devono entrare in Europa». L’ex tecnico ha anche difeso il lavoro di Antonio Conte, sottolineando come la stagione sia stata pesantemente condizionata dagli infortuni. «Antonio Conte ha molti alibi, in una stagione ci sta che ogni tanto qualche giocatore si infortuni, non ci sta invece che ci siano così tanti lungodegenti, soprattutto in un solo reparto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Delio Rossi: «Per il Napoli la Champions è l’unico obiettivo. Conte ha molti alibi»

Alibi e figuracce, il Napoli rischia il flop in Champions League (e Conte non si è evoluto in Europa)A due giornate dalla fine della prima fase il Napoli rischia una clamorosa eliminazione.

Monfrecola, Delio Rossi e Picciarelli sul Napoli, Sarri, Lang e LuccaMonfrecola a Stile TV: “Lang e Lucca, tornando indietro Conte non li prenderebbe” A Stile Tv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di...

Tutti gli aggiornamenti su Delio Rossi.

Temi più discussi: 40 Lazialità: Festa a Fiuggi con Delio Rossi ospite a sorpresa; Delio Rossi: Lovati veniva a Formello quando si sentiva perso. Mi tranquilizzava; Laziostory | VIDEO, 22 febbraio 2009, Lecce-Lazio 0-2: vittoria dopo sei giornate; Quarant’anni insieme: Lazialità, voce eterna del popolo biancoceleste.

Lo storico Lecce di Delio Rossi rivive con l’AI (VIDEO)Tra le numerose versioni del Lecce capaci di fare la storia del club giallorosso tra promozioni e clamorose salvezze in Serie A, una delle più amate è senza dubbio quella 2003/04. In quell’anno i raga ... calciolecce.it

Delio Rossi: Il Lecce sta bene. I gol? Li farà CheddiraDelio Rossi si fida del Lecce. L’allenatore ricorda i suoi momenti belli in giallorosso e guarda poi alla partita di domani contro il Como. Rossi applaude il percorso del Lecce nelle ultime settimane, ... calciolecce.it

Delio Rossi a Salerno, sigaretta in campo e stadio strapieno. Sinceri: vi manca questo calcio facebook

Ospite mister DELIO ROSSI x.com