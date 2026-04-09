Delio Rossi ha dichiarato che la vittoria della Coppa Italia potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per la stagione della squadra. Secondo l’allenatore, conquistare il trofeo potrebbe influenzare positivamente il cammino futuro della formazione nel campionato e nelle competizioni ufficiali. La squadra si prepara ora alle prossime sfide del torneo, con l’obiettivo di raggiungere la finale.

Delio Rossi: ” La Lazio può vincere la Coppa Italia” “«Vincere la Coppa Italia darebbe una svolta alla stagione della Lazio. Lo scudetto lo avrebbe potuto vincere il Napoli”. Intervistato in esclusiva da Lazio News24 ’l’ex tecnico Delio Rossi ha riflettuto così sulla stagione dei biancocelesti di Maurizio Sarri e sulla lotta scudetto in Serie A.. SE SARRI VINCESSE LA COPPA ITALIA SALVEREBBE LA STAGIONE? – “ Partiamo dal punto di vista tecnico, sicuramente c’è il fatto che non si è nella posizione in classifica che ti permette di essere in linea con il valore della rosa attuale. Vincere la Coppa Italia sicuramente darebbe una svolta alla stagione, fermo restando che non è facile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Delio Rossi presenta Bologna Lazio: «Partita equilibrata. Tra Lotito e i tifosi non è mai scoccata la scintilla, vi spiego»Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo.

SEMIFINALE!!! | BOLOGNA-LAZIO 2-5 D.C.R. | HIGHLIGHTS COPPA ITALIA

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Delio Rossi: «Lotito dovrà essere chiaro e dire quale sarà l’obiettivo per la prossima stagione. Sul futuro di Sarri dico questo!» – ESCLUSIVADelio Rossi, ex allenatore della Lazio, ci ha concesso un’intervista esclusiva sull’attualità ed il futuro della società di Claudio Lotito Delio Rossi con la formazione biancoceleste ha vissuto delle ... lazionews24.com

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