Il termitano Agostino Di Lisi consegna il libro IoLoredana alla presidente del Parlamento europeo Metsola
Durante l’evento “Luci d’Europa” tenutosi al Campidoglio di Roma in occasione della Giornata dell’Europa, il termitano Agostino Di Lisi ha incontrato la presidente del Parlamento europeo. In quell’occasione, Di Lisi ha consegnato alla presidente il libro “IoLoredana” e tre stampe, in un momento privato e riservato. La consegna si è svolta nel corso di un incontro istituzionale dedicato alla celebrazione europea.
In occasione dell’evento istituzionale “Luci d’Europa”, organizzato in Campidoglio a Roma per celebrare la Giornata dell’Europa, il termitano Agostino Di Lisi ha consegnato, nel corso di un incontro privato, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola il libro “Ioloredana” e tre stampe.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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