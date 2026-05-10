Il termitano Agostino Di Lisi consegna il libro IoLoredana alla presidente del Parlamento europeo Metsola

Durante l’evento “Luci d’Europa” tenutosi al Campidoglio di Roma in occasione della Giornata dell’Europa, il termitano Agostino Di Lisi ha incontrato la presidente del Parlamento europeo. In quell’occasione, Di Lisi ha consegnato alla presidente il libro “IoLoredana” e tre stampe, in un momento privato e riservato. La consegna si è svolta nel corso di un incontro istituzionale dedicato alla celebrazione europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui