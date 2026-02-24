Il libro IoLoredana al Parlamento Europeo | Agostino Di Lisi incontrerà la presidente Roberta Metsola

Il libro “IoLoredana” è stato portato al Parlamento Europeo a causa del suo forte messaggio di resilienza e impegno culturale. Agostino Di Lisi ha incontrato la presidente Roberta Metsola, che ha commentato l’importanza dell’opera come testimonianza di creatività e forza umana. La discussione si è concentrata sull’impatto sociale della testimonianza di Loredana D’Ugo, sottolineando il valore di storie come questa per promuovere la solidarietà. La discussione prosegue con l’intento di diffondere il messaggio.

Il volume IOLOREDANA approda al Parlamento Europeo. La Presidente Roberta Metsola ha manifestato apprezzamento per il significato umano e artistico dell'opera, evidenziando il messaggio di resilienza, creatività e impegno culturale che emerge dalla testimonianza lasciata da Loredana D'Ugo. Nel maggio 2026, in occasione della missione istituzionale della Presidente a Roma, è previsto un incontro durante il quale Agostino Di Lisi, curatore del libro, avrà l'onore di consegnarle personalmente una copia del volume. Il progetto editoriale ripercorre opere e percorso artistico di Loredana D'Ugo, pittrice siciliana, contraddistinta da una ricerca espressiva fondata sulla materia e sul colore, con opere oggi presenti in collezioni private sia in Italia sia all'estero.