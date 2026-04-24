A Reggio, il centrosinistra guidato da Mimmo Battaglia si trova a dover fare i conti con una situazione difficile: entro sabato 25, sono state presentate solo sei liste elettorali, a fronte di una possibile emergenza legata alla raccolta delle firme e alla presentazione dei documenti necessari per la campagna. La corsa contro il tempo si sta intensificando, mentre si cercano soluzioni per rispettare le scadenze previste.

? Cosa sapere Crisi a Reggio: il centrosinistra di Mimmo Battaglia conta solo 6 liste entro sabato 25.. Il naufragio di Innamorarsi di Reggio crea candidati orfani e sbilancia i rapporti con il centrodestra.. A meno di ventiquattr’ore dalla scadenza per la presentazione delle liste fissata per sabato 25 aprile alle ore 12:00, il centrosinistra reggino affronta una crisi interna che riduce a 6 le formazioni a sostegno di Mimmo Battaglia. Il quadro della città si è improvvisamente trasformato dopo l’emersione di gravi ostacoli nel completamento della lista Innamorarsi di Reggio, che avrebbe dovuto contare tra i suoi nomi l’assessore Filippo Burrone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, crisi al centrosinistra: naufragio liste e corsa contro il tempo

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