Oggi si svolge il funerale di Elisa Serri, 47 anni, residente nella frazione di Chiozza. Dopo una lunga malattia durata tre anni, si è spenta recentemente. Elisa Serri era appassionata al mare, alla musica di Vasco Rossi e al calcio. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Dopo tre anni di malattia si è spenta la 47enne Elisa Serri (foto) residente nella frazione di Chiozza. Un male che Elisa ha combattuto fino all’ultimo con grande forza d’animo e circondata dall’affetto della compagna Fiorella. Piangono la sua prematura scomparsa anche la sorella Daniela con Michele e il nipote Federico. La donna lavorava come operaia alle dipendenze di una ditta di logistica con sede a Castellarano e numerosi erano gli hobby che Elisa coltivava nel tempo libero: dalla musica – in particolare come fan di Vasco Rossi – allo sport del calcio, dove la sua fede era divisa tra quella per il granata della Reggiana e il bianconero della Juventus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Elisa Serri, 47 anni. Amava il mare, Vasco e il calcio

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