Alla Feltrinelli di Palermo si presenta La felicità del padre il nuovo romanzo di Clelia Lombardo

Giovedì 9 aprile alle 18, alla libreria Feltrinelli in via Cavour a Palermo, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Clelia Lombardo intitolato

Sarà presentato alle 18 di giovedì 9 aprile alla Feltrinelli di via Cavour, a Palermo, l’ultimo romanzo di Clelia Lombardo, dal titolo "La felicità del padre” (Avagliano editore). A dialogare con l’autrice sarà Maristella Panepinto.Un romanzo intriso di sentimenti che, causa una tragedia collettiva come solo un terremoto può essere, si dipana in un paese che diventa lo scenario per ripercorrere le storie di una famiglia lungo più generazioni. Il ritratto di un padre e di una figlia e il racconto del loro intenso e delicato legame arrivano ai lettori e alle lettrici grazie alla penna di una scrittrice attenta e generosa, che combina sulla pagina esattezza ed eleganza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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L’ultimo romanzo di Mattia Insolia alla Feltrinelli con la Società Lucchese dei Lettori - facebook.com facebook