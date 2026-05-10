Un giovane di 25 anni di Peschiera Borromeo sta cercando di trasformare la passione per la recitazione in una professione. Dopo aver lavorato sul palco, ha deciso di dedicarsi a questa strada, sperando di aprire nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di giovani che tentano di fare del teatro una concreta possibilità di lavoro.

Può il teatro realizzare i sogni dei giovani amanti della recitazione e diventare un lavoro? Ci sta provando Erika Maria Cordisco, 25 anni il prossimo ottobre, di Peschiera Borromeo. Dopo gli studi classici, si è iscritta alla facoltà di filosofia e, nel contempo, ha frequentato l’ Accademia d’arte drammatica Nico Pepe di Udine. E ora, eccola a calcare alcuni palcoscenici milanesi. Dismessi i panni di Giulietta Capuleti al teatro Leonardo, ancora per questa sera sarà impegnata nella commedia “L’amante“ di Harold Pinter, al teatro Out off. Com’è nata la tua passione per il teatro? "È stato durante gli anni del liceo. Volevo fare qualcosa per me stessa, ero alla ricerca di una dimensione che mi appagasse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il teatro, da sogno a opportunità: "Sul palco mi sono aperta al mondo"

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