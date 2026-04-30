A cena per Cascina | oltre 300 persone al Circolo Arci Pisanova

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 300 persone hanno partecipato all’evento “A cena per Cascina” organizzato al Circolo Arci Pisanova di Pisa. L’iniziativa è stata promossa da una coalizione di partiti di centrosinistra, tra cui il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Per Voi e Casa Riformista. La serata ha visto una buona affluenza di pubblico e un’atmosfera di condivisione tra i presenti.

Grande partecipazione e clima di forte condivisione per “A cena per Cascina”, l’iniziativa promossa dalla coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Per Voi e Casa Riformista, che si è svolta al Circolo Arci Pisanova di Pisa. Sono state circa 300 le persone presenti, a conferma di una comunità politica ampia e partecipe, pronta a sostenere il sindaco Michelangelo Betti in questa campagna elettorale. La serata si è svolta in un luogo simbolico: proprio al Circolo Arci Pisanova, infatti, nel 2020 si aprì la campagna elettorale che portò il centrosinistra a riconquistare Cascina dopo gli anni di governo della destra, segnando l’inizio di una nuova fase politica e amministrativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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