A cena per Cascina | oltre 300 persone al Circolo Arci Pisanova

Oltre 300 persone hanno partecipato all’evento “A cena per Cascina” organizzato al Circolo Arci Pisanova di Pisa. L’iniziativa è stata promossa da una coalizione di partiti di centrosinistra, tra cui il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Per Voi e Casa Riformista. La serata ha visto una buona affluenza di pubblico e un’atmosfera di condivisione tra i presenti.

Grande partecipazione e clima di forte condivisione per “A cena per Cascina”, l’iniziativa promossa dalla coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Per Voi e Casa Riformista, che si è svolta al Circolo Arci Pisanova di Pisa. Sono state circa 300 le persone presenti, a conferma di una comunità politica ampia e partecipe, pronta a sostenere il sindaco Michelangelo Betti in questa campagna elettorale. La serata si è svolta in un luogo simbolico: proprio al Circolo Arci Pisanova, infatti, nel 2020 si aprì la campagna elettorale che portò il centrosinistra a riconquistare Cascina dopo gli anni di governo della destra, segnando l’inizio di una nuova fase politica e amministrativa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "A cena per Cascina”: oltre 300 persone al Circolo Arci Pisanova Notizie correlate Cascina: oltre 300 persone per i tavoli di lavoro della campagna d'ascolto del Partito DemocraticoOltre 300 cittadine e cittadini hanno preso parte ai tavoli di lavoro della campagna d’ascolto ‘Cascina. Festa e solidarietà al Circolo Arci LoreseArezzo, 16 marzo 2026 – Una giornata di festa che si è trasformata in un gesto concreto di sostegno al territorio. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 'A cena per Cascina': il centrosinistra ospita Giani e guarda al futuro della città; Giani a Cascina per Betti; Cascina Giani e Betti sfidano la destra | cena con i cittadini. A Cascina una cena solidale per aiutare il Burkina FasoIl 29 novembre al Circolo ARCI di San Sisto al Pino a Cascina si terrà una cena solidale a sostegno del progetto agricolo Farm Rodolfo, promosso dall’associazione Amici per l’Africa – Gruppo ... lanazione.it Manca una settimana all'appuntamento con il Presidente Eugenio Giani che darà ufficialmente il via alla corsa elettorale per le amministrative 2026 del Comune di Cascina. Ancora alcuni giorni pre prenotarsi all'incontro conviviale al Circolo Pisanova. Per avv - facebook.com facebook