Festa della Donna 2026 solidarietà in tavola | il ricavato del ristorante Il Bulbo all’UNICEF per i diritti delle bambine

L’8 marzo, il ristorante Il Bulbo di Avellino ha organizzato una giornata di solidarietà dedicata alla Festa della Donna. Durante l’evento, una parte dei ricavi è stata donata all’UNICEF per sostenere i diritti delle bambine e delle ragazze, con l’obiettivo di proteggere le giovani donne dalla violenza di genere. La manifestazione ha coinvolto clienti e staff in un gesto di supporto e attenzione.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) L’8 marzo al ristorante Il Bulbo di Avellino: una giornata di solidarietà per sostenere UNICEF e proteggere bambine e ragazze dalla violenza di genere. Per l’occasione, il ristorante proporrà menù à la carte, permettendo a ciascun cliente di scegliere liberamente e di partecipare al gesto di solidarietà secondo le proprie possibilità. Proprio perché l’intero ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza, sarà obbligatoria la prenotazione, così da consentire la migliore organizzazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Asti, Carnevale di Solidarietà: Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF.Asti si è colorata di gioia e solidarietà domenica 15 febbraio, grazie alla festa di Carnevale organizzata alla Casa delle Donne e dei Bambini.

A Vicchio il mercatino della solidarietà Siaf prepara polenta e trippa, il ricavato in beneficenzaIn occasione del Mercatino della Solidarietà “Per un amico in più” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Vicchio, Siaf sarà presente domani,...

Contenuti utili per approfondire Festa della Donna.

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; 8 marzo. Giornata internazionale della donna 2026 - eventi e iniziative; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Festa della Donna 2026, l’8 marzo questi musei italiani saranno gratis per il pubblico femminile.

Festa della Donna 2026 a Unife: eventi 8 marzo in ateneoPer la Festa della Donna 2026, UniFE ha pianificato un programma sulla riflessione, dialogo e valorizzazione delle donne nella società ... controcampus.it

Giornata internazionale della Donna 2026: ingresso gratuito nei musei statali per tutte le donne. E tanti eventiIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l' 8 marzo 2026, tutte le donne avranno la possibilità di entrare gratuitamente in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ... girofvg.com

CUPCAKE MIMOSA PER LA FESTA DELLA DONNA Super golosi e con il cuore cremoso, questi muffin sono davvero bellissimi. La ricetta - facebook.com facebook