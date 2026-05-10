Il sondaggio che fa godere Meloni | c' è un clamoroso crollo tutti i numeri

Un sondaggio condotto da Bidimedia tra il 15 aprile e oggi mostra che il partito Fratelli d’Italia ha registrato un leggero aumento, raggiungendo il 27,8% dei consensi. Rispetto alle rilevazioni precedenti, il partito ha guadagnato 0,2 punti percentuali. La notizia viene accolta positivamente da parte dei supporter del partito, che vedono nei dati una conferma del loro andamento.

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Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Bidimedia, che confronta gli andamenti dei partiti dal 15 aprile ad oggi, Fratelli d’Italia registra un lieve aumento attestandosi al 27,8%, con un guadagno di +0,2 punti percentuali. Si tratta di un parziale recupero per il partito di Giorgia Meloni dopo un periodo di flessione.Al contrario, il Partito Democratico è in calo e si ferma al 22,5%, perdendo due decimi (-0,2).Il sondaggio fotografa anche gli altri principali partiti: Forza Italia sale al 7,8% (+0,2), la Lega è al 6,2%, il Movimento 5 Stelle si attesta al 13% (-0,2), mentre Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6,8% (-0,3). Tra le forze minori, Italia Viva di Matteo Renzi registra un lieve rialzo al 2,2% (+0,2), +Europa all’1,2% (+0,2) e Noi Moderati rimane stabile allo 0,8%.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il sondaggio che fa godere Meloni: c'è un clamoroso crollo, tutti i numeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SONDAGGIO SWG TG LA7 DEL 23 MARZO: MELONI DOMINA, PD IN DIFFICOLTÀ – GLI ALTRI NON NE APPROFITTANO! Notizie correlate “Li fa piangere tutti”. Sondaggi, il dato su Vannacci è clamoroso: numeri che spiazzanoIl panorama politico italiano registra una novità significativa con l’emergere di Futuro nazionale, il nuovo partito guidato dall’ex generale Roberto... “Risultato clamoroso”. Referendum, il sondaggio che spiazza tutti: come finisceA meno di venti giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il quadro dell’opinione pubblica appare estremamente incerto. Argomenti più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, il governo non piace più agli italiani. Il campo largo vincerebbe le elezioni; Sondaggio Pagnoncelli: per la prima volta il centrodestra (con Vannacci) scivola dietro al campo largo; Sondaggio Porta a Porta, il voto oggi: Meloni-Schlein-Conte, cresce solo un leader.