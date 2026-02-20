Li fa piangere tutti Sondaggi il dato su Vannacci è clamoroso | numeri che spiazzano

Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale, ha portato il suo partito a un sorprendente 3% nei sondaggi, creando scompiglio nel panorama politico. Questo risultato, che nessuno si aspettava, mette in discussione le aspettative degli analisti. La crescita improvvisa del movimento di Vannacci si deve anche alla forte attenzione mediatica e alle sue posizioni politiche. La sua presenza si fa sentire, e i numeri dimostrano quanto il suo nome abbia attirato l’interesse degli elettori. La situazione resta molto incerta a poche settimane dalle elezioni.

Il panorama politico italiano registra una novità significativa con l’emergere di Futuro nazionale, il nuovo partito guidato dall’ex generale Roberto Vannacci, che al primo rilevamento nella supermedia AgiYouTrend si attesta al 3%. Si tratta di una quota considerata dagli analisti piuttosto solida, soprattutto per via del bacino elettorale di provenienza, costituito principalmente da ex elettori della Lega e di altri partiti dell’area centrodestra. Il debutto di Vannacci coincide con un lieve arretramento delle principali forze del centrodestra. La Lega perde quasi un punto (-0,9%) e scende al 7,1%, mentre Fratelli d’Italia registra un calo dello 0,6%, attestandosi al 29,3%.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Li fa piangere tutti”. Sondaggi, il dato su Vannacci è clamoroso: numeri che spiazzano Leggi anche: “Quanto prenderebbe oggi Vannacci”. Sondaggi, il dato è clamoroso: numeri che spiazzano tutti Leggi anche: “Vinceremo!”. Clamoroso Matteo Renzi: parole che spiazzano tutti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serve a tutti un posto dove piangere; Stilata la lista dei Paesi più felici al mondo, ma la posizione dell'Italia fa piangere; Elana Meyers Taylor oro olimpico e segno ai figli: il trionfo che fa piangere Milano Cortina; McGrath inforca e va a piangere nel bosco: la scena più toccante dei Giochi. Secondo il sondaggio Swg per il TgLa7, in soli 3 mesi la situazione a favore del SÌ al referendum confermativo sulla giustizia si è completamente ribaltata. Ora, sia il Sì che il No si attestano sul 38%, ma l’ulteriore novità è che il trend per il NO rimane positivo e - facebook.com facebook