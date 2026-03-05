Risultato clamoroso Referendum il sondaggio che spiazza tutti | come finisce

A meno di venti giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, un nuovo sondaggio ha attirato l’attenzione per i suoi risultati sorprendenti. L’indagine rivela un quadro dell’opinione pubblica ancora molto incerto, con opinioni divise e poche certezze tra gli intervistati. La situazione resta fluida e potrebbe cambiare ancora prima del voto, che si avvicina rapidamente.

A meno di venti giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il quadro dell'opinione pubblica appare estremamente incerto. Un sondaggio dell'istituto Only Numbers guidato da Alessandra Ghisleri, realizzato per il programma televisivo Porta a Porta, mostra infatti un testa a testa tra favorevoli e contrari. Il primo dato riguarda la partecipazione al voto previsto il 22 e 23 marzo. Secondo la rilevazione, solo il 38% degli italiani dichiara che andrà alle urne, mentre il 21% afferma che non voterà. Ancora più significativo è il dato sugli indecisi, che raggiungono il 41%. Una percentuale così alta di elettori che non ha ancora deciso se votare o meno rende l'esito del referendum particolarmente incerto e potrebbe influenzare in modo decisivo il risultato finale della consultazione.

È equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari nel referendum sulla riforma della giustizia, secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7.

INTENZIONI VOTO REFERENDUM GIUSTIZIA: SONDAGGIO POLITICO EMG 13 GENNAIO 2026

