Primavera al Parco | sagra a Teglio buona cucina e divertimento per grandi e piccoli

La primavera arriva a Teglio Veneto e la Pro Loco Tegliese presenta PRIMAVERA AL PARCO nei giorni 24-25-26 Aprile e 1-2-3 Maggio con un ricco programma di eventi all'insegna della buona cucina, musica, allegria e tanto divertimento per grandi e picciniProtagonista della manifestazione è lo stand.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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