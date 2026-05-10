Il salvataggio di un cane diventato un monumento alla gentilezza umana

Nel 2016, in una regione del Kazakhstan, un cane rimase intrappolato in un bacino idrico e fu salvato da un gruppo di persone. L’intervento, avvenuto senza premeditazione, attirò l’attenzione di molti e venne documentato da diverse fonti. La vicenda si diffuse rapidamente, portando alla ribalta la scena di un salvataggio che venne visto come un esempio di solidarietà tra umani e animali.

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Nel 2016, un cane in pericolo in un bacino idrico kazakho diventò il catalizzatore di un gesto spontaneo che ha commosso il mondo. Oggi, quella storia rivive in bronzo. Era un pomeriggio qualunque ad Almaty, la capitale economica del Kazakhstan, quando tutto cambiò in pochi secondi. Un cane era caduto in un bacino idrico dalle pareti di cemento lisce e verticali, travolto dalla corrente impetuosa senza alcuna possibilità di aggrapparsi a qualcosa. Un uomo si avvicinò al bordo, allungò le braccia, ma non bastarono. Poi accadde qualcosa di straordinario: uno dopo l’altro, passanti che non si conoscevano iniziarono a inginocchiarsi sul cemento, ad afferrare la caviglia di chi stava davanti, a formare — istintivamente, senza istruzioni, senza un capo — una catena umana viva.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il salvataggio di un cane diventato un monumento alla gentilezza umana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rescued trapped dog | A 2026 Monument of kindness at Almaty #rescuedog Notizie correlate Leggi anche: Gentilezza crea gentilezza. E’ il primo passo per la pace in un mondo troppo arido Cane incastrato sotto un'auto, il salvataggio della Polizia a Pescara – Il video(Agenzia Vista) Pescara, 15 marzo 2026 Intervento della Squadra Volante a Pescara per il salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in...