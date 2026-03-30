Tutto il mondo discute di pace e desidera raggiungerla, ma sono pochi gli atti concreti che la rendono possibile. La gentilezza viene considerata come un primo passo in questa direzione, poiché può favorire un clima più aperto e rispettoso tra le persone. La diffusione di comportamenti cortesi e rispettosi si presenta come un elemento che può contribuire a ridurre le tensioni e a promuovere un ambiente più sereno.

Tutto il mondo parla di pace e vuole la pace ma pochi la costruiscono. Secondo noi creare sempre più spazi e occasioni per promuovere e condividere la gentilezza, la cura e il rispetto degli altri è importantissimo, perchè la gentilezza è il primo passo verso la pace! Questa “rivoluzione gentile” deve partire dalle piccole azioni quotidiane. Noi ci stiamo impegnando ogni giorno a cooperare ad avere il rispetto reciproco: ecco i risultati della nostra collaborazione. Da un’idea progettata e condivisa anche in altre scuole, in ogni mattoncino abbiamo scritto “parole gentili” in lingue diverse, lingue che appartengono alla nostra classe. Parole per costruire ponti di pace e abbattere i muri dell’odio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gentilezza crea gentilezza. E’ il primo passo per la pace in un mondo troppo arido

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