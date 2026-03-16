Cane incastrato sotto un' auto il salvataggio della Polizia a Pescara – Il video

Nella mattinata del 15 marzo 2026, a Pescara, la Polizia è intervenuta per liberare un cane rimasto incastrato sotto un’auto in sosta. Un video mostra le operazioni della Squadra Volante mentre tenta di estrarre l’animale, rimasto bloccato in una via della città. L’intervento è durato alcuni minuti prima che il cane fosse messo in salvo.

(Agenzia Vista) Pescara, 15 marzo 2026 Intervento della Squadra Volante a Pescara per il salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta. L'allarme è scattato quando una pattuglia in transito ha rilevato un rallentamento della circolazione stradale causato dalla presenza dell'animale. Secondo quanto ricostruito, il cane, spaventato dal traffico, si era rifugiato sotto un’autovettura rimanendo incastrato. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le... 🔗 Leggi su Open.online

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Cane incastrato sotto un'auto, il VIDEO del salvataggio

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Momenti di grande apprensione nel traffico di Pescara, dove un cane spaventato si è rifugiato sotto un’auto parcheggiata rimanendo incastrato tra le vetture. A notare l’insolito incolonnamento di auto è stata una pattuglia della Polizia di Stato in transito. Gli a - facebook.com facebook