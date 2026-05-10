Nel centro storico di Genova si sta svolgendo l’edizione numero 97 della tradizionale adunata degli alpini. Migliaia di penne nere si sono radunate in città per partecipare alle celebrazioni, che dureranno fino a tarda sera. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e il centro storico si presenta affollato e animato, con l’arrivo di persone provenienti da diverse parti.

Il centro storico verrà invaso dalla festa degli alpini anche oggi fino a tarda sera. Migliaia di penne nere si sono ritrovate a Genova per l’edizione numero 97 della storica adunata. Una delegazione ha salutato anche la partenza dell’ Amerigo Vespucci dal Porto Antico. Il presidente di regione Liguria, Marco Bucci, ha aperto la manifestazione che si è protratta in diversi appuntamenti fino a notte fonda. "Genova e la Liguria vi vogliono bene – ha ricordato Bucci – qualche giorno dopo la tragedia del Ponte Morandi vi siete subito messi a disposizione e siete stati in prima fila per dare una mano, e per questo vi saremo eternamente grati: grazie dunque per quello che avete fatto per noi e per quello che farete in futuro".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto agli alpini. Il centro storico invaso da migliaia di penne nere

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