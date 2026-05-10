Il ruggito dello Zaffanella Viadana sogna in grande

Nel corso della semifinale di andata dei playoff della Serie A Elite, il Viadana ha ottenuto una vittoria importante battendo il Valorugby con il punteggio di 17-11. La partita si è conclusa con una rimonta della squadra locale, che ha saputo mantenere la concentrazione fino al fischio finale. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo sul campo.

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Un Viadana tenace e mai domo vince la semifinale di andata dei playoff della Serie A Elite, battendo in rimonta 17-11 l’ambizioso Valorugby. Un risultato davvero prezioso, che la squadra di Madero dovrà cercare di valorizzare sabato 16 al Mirabello per realizzare il sogno di approdare alla finale-scudetto. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, che colora di giallonero lo Zaffanella, la sfida con gli emiliani si apre nel segno di un sostanziale equilibrio, anche se sono i padroni di casa a spingere maggiormente in avanti, costringendo la capolista della regular season a difendersi. Il risultato si sblocca al 18’, quando Hugo libera bene sulla destra Roura, che trova così lo spazio per firmare la prima meta della partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ruggito dello Zaffanella. Viadana sogna in grande ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Alisson sogna il Mondiale. Napoli trampolino per la Seleçao” L’Umbria sogna in grandePERUGIA L’Umbria sogna il bottino pieno ai quarti di finale del Torneo delle Regioni in Puglia, cosa mai successa.