Il portiere brasiliano ha concluso la stagione con prestazioni importanti e si sta preparando per il prossimo Mondiale. La sua squadra ha giocato diverse partite decisive nelle ultime settimane, contribuendo con interventi chiave. Si parla di un possibile passaggio del portiere a un club italiano come occasione per mettersi in mostra prima della rassegna iridata. La sua partecipazione al torneo rappresenta un obiettivo concreto per il suo percorso professionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un finale di stagione da protagonista per inseguire il sogno più grande. Alisson Santos si gioca tutto nelle ultime partite con il Napoli, con un obiettivo chiaro: conquistare una chiamata dal Brasile per il Mondiale. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Estevao ha riaperto improvvisamente uno spiraglio per il talento azzurro, che ora intravede una possibilità concreta di rientrare nel giro della Seleçao. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il brasiliano sia consapevole della difficoltà dell’impresa, ma deciso a provarci fino in fondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Alisson sogna il Mondiale. Napoli trampolino per la Seleçao”

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