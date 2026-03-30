L’Umbria sogna in grande

L’Umbria si prepara a disputare i quarti di finale del Torneo delle Regioni in Puglia, un risultato che non si era mai verificato prima nella storia della regione. La squadra regionale ha superato le fasi precedenti e si trova ora tra le migliori otto del torneo. La competizione si svolge nel sud Italia e vede coinvolte varie rappresentative regionali italiane.

PERUGIA L’Umbria sogna il bottino pieno ai quarti di finale del Torneo delle Regioni in Puglia, cosa mai successa. La seconda giornata ad Alberobello ha infatti registrato due pareggi e due vittorie, nella sfide contro Bolzano, per le selezioni regionali che oggi chiuderanno la fase eliminatoria contro il Lazio, capolista in tutte le categorie. La situazione più complicata è quella dell’Under 15 di Danilo Velini fermata sullo 0-0 ed ora al terzo posto in classifica con un punto, dietro al Lazio, in testa con 6 punti, e la Basilicata seconda a quota 3. Pari in rimonta invece per l’Under 17 di Massimiliano Trombetti non senza polemiche. Nel primo tempo infatti non viene convalidato un gol netto alla selezione umbra che va sotto al 21’ con Mina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Umbria sogna in grande Articoli correlati L’Endas sogna in grande. Mazzoni ottavo in ItaliaA Padova si sono disputati i Campionati Italiani Indoor di prove multiple, uno degli appuntamenti più importanti della stagione invernale. Leggi anche: Sogna il grande ritorno: Inter, firma a costo zero Residenza degli Angeli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umbria sogna Discussioni sull' argomento L’Umbria sogna in grande; Italia da sogno: 4-0 all’Islanda e primo posto. Franceschini: Manca solo l’ultimo step; Il day after del referendum/2. Da Assisi colpo del ko a Proietti. Il cdx sogna con Spoleto e Castello (ma anche Gualdo). Il csx si ripiglia Foligno. Il modello Todi; Marta Del Grandi in concerto a Perugia: canzoni tra sogno e realtà -. Cna Umbria. . Non sono solo immagini. Sono storie che iniziano 1000 ragazzi, oltre 200 imprenditori, 12 testimonianze vere. “Dare valore al talento” è stato un incontro reale tra chi sogna e chi quel sogno lo ha costruito ogni giorno Grazie a tutti gli impren - facebook.com facebook