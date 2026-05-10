Il ricordo della cara maestra Mimina Castriotta e la dignità

A Manfredonia, si ricorda la figura della maestra Mimina Castriotta, scomparsa recentemente. La memoria di lei viene mantenuta viva da molti che hanno condiviso con lei anni di insegnamento e momenti di formazione. La sua figura è associata a un senso di rispetto e riconoscenza da parte di studenti e colleghi. La sua scomparsa ha portato alla riflessione sulla sua influenza e sulla sua presenza nella comunità locale.

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Manfredonia – ME la ricordo come se fosse ora . mi sembra di vederla la sua figura, come una sagoma – che mi passa accanto. in faccia, sulla testa; quando accarezzava il mio visino . con la sua mano carnosa e morbida – quand’era anziana. Credo di averla conosciuta quando avevo sette anni. La nostra cara e famosa maestra, Mimina Castriotta. Questo accadeva, tutte le volte che passavo con la mia mamma,dal noto “Palazzo dei Maestri” (che in dialetto lo si chiamava U Palazz di Maestr) – per recarci a casa al Villaggio dei Pescatori. Mamma,parlava spesso con lei a volte con lunghe chiacchierate. Me la ricordo docile, col suo italiano pronunciato;con qualche parola in dialetto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il ricordo della cara maestra Mimina Castriotta e la dignità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In ricordo della maestra Licia ScottoIl ricordo di Licia continua a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Leggi anche: "Maestra, puoi tornare da noi?". Il ricordo di Lucia in classe. Autopsia: fine non immediata