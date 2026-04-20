In ricordo della maestra Licia Scotto

Licia Scotto, figura amata e rispettata, è ricordata da chi l’ha incontrata come una persona dedita con passione all’insegnamento. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi, studenti e familiari. La sua presenza ha segnato molte vite, e il suo nome viene spesso menzionato con affetto. La memoria di Licia resta viva tra coloro che hanno condiviso momenti di scuola e di vita insieme a lei.

Il ricordo di Licia continua a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Donna di grande sensibilità e fede, ha dedicato la sua vita all’insegnamento con passione, trasmettendo valori profondi ai suoi studenti e alla sua famiglia, che è sempre stata il suo punto di riferimento più grande. Il suo esempio resterà una guida silenziosa ma potente. La Santa Messa in suo suffragio sarà celebrata mercoledì 22 aprile alle ore 19:00 presso il Santuario di San Gennaro a Pozzuoli. Seguici sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. Il Blog di Giò è il blog personale di Giovanna Di Francia; per lei, la comunicazione è una missione ma anche una passione.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Pozzuoli, addio alla Maestra Licia Scotto di MinicoCi sono persone che non attraversano semplicemente il nostro cammino, ma lo abitano. Leggi anche: "Maestra, puoi tornare da noi?". Il ricordo di Lucia in classe. Autopsia: fine non immediata