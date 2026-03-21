Un bambino di sei anni chiede alla maestra di tornare in classe, esprimendo il suo dolore attraverso disegni di cuori rossi, un arcobaleno e un cielo pieno di stelle, dove scrive che Lucia sarà la stella più bella. La scena si svolge tra ricordi, disegni e parole di un piccolo che ancora si affida ai colori per esprimere il suo desiderio.

"Maestra, per favore, puoi tornare?". Il dolore di un bambino di sei anni si fa domanda. Colora di rosso cuoricini, usa matite e pennarelli per disegnare l’arcobaleno, riempie un cielo di stelle perché "Lucia sarà la stella più bella" scrive la sua compagna di banco in una letterina. I disegni sono la chiave per elaborare il lutto e trasformarlo in ricordo, anche quando saranno adulti. Prima elementare, a Foiano. I disegni e i pensieri dei bimbi stanno in una scatola rossa, il colore preferito di Lucia Lamentini, travolta e uccisa mentre risaliva in auto dopo aver portato fuori il cane dell’amico con cui viaggiava. Una serata col profumo di primavera e tante stelle nel cielo sopra Lisciano Niccone; lei aveva individuato l’Orsa Maggiore con lo stupore di sempre: le sue ultime parole a Massi, prima dello schianto che le ha spezzato la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Maestra, puoi tornare da noi?". Il ricordo di Lucia in classe. Autopsia: fine non immediata

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