Il ricordo che non svanisce | il critico musicale Francesco Cataldo Verrina dedica un pensiero commosso alla madre scomparsa

Il critico musicale ha pubblicato sui social un messaggio in ricordo della madre scomparsa, condividendo una foto e parole che esprimono il dolore per la perdita. La didascalia sottolinea il legame indelebile che rimane anche dopo la sua dipartita, senza usare toni enfatici o deduzioni. La comunicazione è semplice, intima e rivolta direttamente ai follower, evidenziando la presenza costante del ricordo.

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Un messaggio semplice, intimo, ma carico di significato quello pubblicato oggi, 10 maggio, dal critico musicale Francesco Cataldo Verrina sui social, dove ha condiviso una fotografia della madre accompagnandola con parole che raccontano l’assenza che non diventa mai davvero distanza. “Ciao Mamma! Sono passati quasi dieci anni dalla tua dipartita, ma la presenza, insieme a quella di papà, è costante”, scrive Verrina, affidando al web un frammento di vita privata che diventa riflessione universale sul legame indissolubile tra figli e genitori. Un pensiero che, nella sua semplicità, riporta al centro il valore profondo della madre, figura che continua a vivere nella memoria, negli affetti e nel quotidiano di chi resta.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il ricordo che non svanisce: il critico musicale Francesco Cataldo Verrina dedica un pensiero commosso alla madre scomparsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perugia. Il saggista Francesco Cataldo Verrina: “La guerra in Medio Oriente non risolve nulla”Secondo Verrina, anche un’ipotetica caduta del regime iraniano non eliminerebbe il caos: “Il conflitto non si esaurisce con la rimozione di un... «Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita», il libro di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all’autoreLeggendo il libro, ho avuto la sensazione che Francesco non volesse solo celebrare un centenario, ma «liberare» Miles dalle etichette che lui stesso,... Si parla di: Le umane preghiere di Pensiero Nomade: un paesaggio sonoro tra disciplina e immaginazione (Filibusta Records, 2026); Ten Tributes di Claudio Fasoli: esegesi di un concilio sonoro e dialettica dell'osmosi (RAM Records, 1994).