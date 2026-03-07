A Perugia, il saggista Francesco Cataldo Verrina ha commentato la situazione in Medio Oriente durante un'intervista con Fast News Platform. Verrina ha affermato che i conflitti armati nella regione non portano a una risoluzione dei problemi. La sua analisi si concentra sulla mancanza di risultati concreti derivanti dalle azioni militari in quell'area.

Secondo Verrina, anche un’ipotetica caduta del regime iraniano non eliminerebbe il caos: “Il conflitto non si esaurisce con la rimozione di un singolo governo. La complessità della regione porta il disordine a persistere comunque”, ha spiegato. Il saggista ha inoltre indicato Israele come un elemento che contribuisce a tensioni continue con diversi gruppi locali, ostacolando qualsiasi prospettiva di pace duratura. Critico anche il ruolo degli Stati Uniti, che pur dichiarandosi promotori della stabilità, finiscono secondo Verrina per alimentare ulteriori conflitti e guerre nella regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Il saggista Francesco Cataldo Verrina: “La guerra in Medio Oriente non risolve nulla”

