Torino la Croce Rossa lancia 6 nuovi mezzi | più velocità e inclusione

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, in piazza Castello, la Croce Rossa di Torino ha presentato sei nuovi mezzi. I veicoli sono destinati a migliorare il servizio di soccorso, con particolare attenzione alla terapia intensiva, e a favorire la mobilità delle persone con disabilità. La presenza dei mezzi rappresenta un aggiornamento per le attività di emergenza e assistenza sul territorio.

?? Cosa sapere La Croce Rossa di Torino ha presentato ieri sei nuovi mezzi in piazza Castello. I veicoli potenziano il soccorso per terapia intensiva e la mobilità per disabili. Ieri mattina, tra le pietre storiche di piazza Castello, la Croce Rossa Italiana Comitato di Torino ha presentato sei nuovi veicoli destinati a potenziare immediatamente il sistema di soccorso e l'assistenza cittadina. La cerimonia ufficiale, avvenuta nella cornice del centro torinese, ha sancito l'ingresso in servizio di .🔗 Leggi su Ameve.eu

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