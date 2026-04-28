Torino la Croce Rossa lancia 6 nuovi mezzi | più velocità e inclusione

Nella giornata di ieri, in piazza Castello, la Croce Rossa di Torino ha presentato sei nuovi mezzi. I veicoli sono destinati a migliorare il servizio di soccorso, con particolare attenzione alla terapia intensiva, e a favorire la mobilità delle persone con disabilità. La presenza dei mezzi rappresenta un aggiornamento per le attività di emergenza e assistenza sul territorio.

?? Cosa sapere La Croce Rossa di Torino ha presentato ieri sei nuovi mezzi in piazza Castello. I veicoli potenziano il soccorso per terapia intensiva e la mobilità per disabili. Ieri mattina, tra le pietre storiche di piazza Castello, la Croce Rossa Italiana Comitato di Torino ha presentato sei nuovi veicoli destinati a potenziare immediatamente il sistema di soccorso e l'assistenza cittadina. La cerimonia ufficiale, avvenuta nella cornice del centro torinese, ha sancito l'ingresso in servizio di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, la Croce Rossa lancia 6 nuovi mezzi: più velocità e inclusione Notizie correlate La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce RossaTre nuovi mezzi entrano a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, rafforzando ulteriormente la capacità operativa... Ricovero per i mezzi per Protezione Civile e Croce Rossa a San Bonifacio: termine prorogato«Con questa deliberazione – ha dichiarato l’assessore Elisa Venturini – la Regione conferma il proprio impegno concreto a sostegno del sistema di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuovi mezzi per la Croce Rossa di Torino: potenziati i servizi di emergenza; Croce Rossa di Torino, arrivano nuovi mezzi: più forza alla rete dei soccorsi; Le porte girevoli tra Croce Rossa e destra romana. Tutti i nomi; Croce rossa di Imperia: accesso al volontariato, al via due nuovi corsi. Croce Rossa di Torino, arrivano nuovi mezzi per rafforzare i serviziNuovi mezzi per la Croce Rossa di Torino: ambulanze, auto medica e pulmini attrezzati presentati in piazza Castello. torinofree.it Nuovi mezzi per la Croce Rossa di Torino: potenziati i servizi di emergenzaQuesta mattina, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino ha presentato ufficialmente alla cittadinanza i nuovi mezzi destinati a rafforzare i servizi di emergenza e assistenza sul territorio. La c ... torinoggi.it L'Eco di Bergamo. Global Genius · Casual Business. La Croce Rossa Comitato di Treviglio e della Gera d'Adda inaugura una nuova postazione operativa a Castel Rozzone, in via Monte Cervino 7. La struttura, ottava sede sul territorio del comitato, è attiva 24 - facebook.com facebook Elham Farah era un’insegnante di musica, palestinese e cristiana, di 84 anni “Un cecchino israeliano le ha sparato alle gambe. Lei era a terra, urlava di dolore e sanguinava. La Croce Rossa non ha avuto il permesso di soccorrerla e i cecchini sparavano a chi x.com