La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce Rossa

Il vescovo Caiazzo ha benedetto tre nuovi mezzi destinati alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena. Questi veicoli entreranno a far parte della dotazione del Comitato, aumentando la flotta disponibile per le operazioni sul territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei volontari, pronti a mettere in servizio i nuovi mezzi.

Tre nuovi mezzi entrano a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, rafforzando ulteriormente la capacità operativa del Comitato sul territorio. La consegna e la benedizione dei veicoli si sono svolte nel corso del Galà della Croce Rossa, tenutosi la scorsa settimana a Cesena, una serata di grande partecipazione durante la quale sono stati raccolti 25.000 euro a sostegno delle attività del Comitato. Nel corso dell’evento un momento particolarmente significativo è stato la cerimonia di benedizione di tre nuovi mezzi che renderanno ancora più efficaci gli interventi e i servizi a favore della Comunità: un camion frigo destinato al trasporto di grandi quantità di materiale refrigerato, un pulmino polifunzionale e una nuova ambulanza, acquistata anche grazie al generoso contributo dell’azienda Manna S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce Rossa Articoli correlati Tante nuove nomine del vescovo Caiazzo, dal direttore della Caritas diocesana all'equipe vocazionaleIn questo martedì 30 dicembre il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha comunicato diverse nomine. Ricovero per i mezzi per Protezione Civile e Croce Rossa a San Bonifacio: termine prorogato«Con questa deliberazione – ha dichiarato l’assessore Elisa Venturini – la Regione conferma il proprio impegno concreto a sostegno del sistema di... Tutto quello che riguarda Croce Rossa Temi più discussi: La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce Rossa; Il cineteatro di Pievebovigliana diventa una sala polivalente; Alloggi Erap di via Nenni, sul piatto 2,7 milioni. La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce RossaTre nuovi mezzi entrano a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, rafforzando ulteriormente ... ilrestodelcarlino.it Gran Galà della Croce Rossa, festa e impegno per la solidarietàQuattrocento partecipanti alla serata alla Fiera. Presentati i nuovi mezzi ... msn.com Oggi lanciamo ufficialmente il nuovo portale di GEN+, il progetto della Croce Rossa Italiana dedicato alle nuove generazioni per costruire insieme un futuro più sostenibile, inclusivo e consapevole. Sul sito web ti aspetta un vero e proprio viaggio nella cittadin - facebook.com facebook Mimose 365 giorni l'anno Buona Festa della Donna #crigrandate #crocerossa x.com