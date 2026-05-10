Il raduno dei Terranova a Rimini lo spettacolo dei ‘giganti a 4 zampe’

Il raduno dei Terranova si è svolto ieri a Rimini, attirando partecipanti da diverse regioni italiane tra cui il Friuli, il Trentino e la Puglia. Gli appassionati hanno portato con sé i loro cani di questa razza, creando un evento che ha coinvolto numerosi proprietari e addestratori. La giornata si è svolta senza particolari incidenti, con molte attività dedicate agli animali e incontri tra gli appassionati.

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Rimini, 10 maggio 2026 – Sono arrivati un po' da tutta Italia. Alcuni anche dal Friuli, dal Trentino, dalla Puglia. Tutti a Rimini per il 32esimo raduno nazionale dei cani Terranova. Un centinaio i partecipanti arrivati in città per l'evento, con i loro amati 'giganti' a quattro zampe. La sfilata nel centro storico e la benedizione. Hanno sfilato per il centro storico: prima la tappa a Castel Sismondo, poi il tour tra piazza Cavour e la Vecchia pescheria e la benedizione degli animali. A organizzare l'evento è stata Isabella Cardea: "L'idea del raduno è nata per passare una giornata in compagnia con chi ama questi stupendi animali". Il saluto dei passanti tra selfie e foto ricordo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il raduno dei Terranova a Rimini, lo spettacolo dei ‘giganti a 4 zampe’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giganti buoni in passeggiata: in centro storico arriva il raduno dei cani Terranova Rimini blindata per il Raduno dei Carabinieri: tutte le info su strade chiuse, eventi e sfilata sul lungomareRimini si prepara ad accogliere il Raduno Nazionale dei Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio, con un grande afflusso di eventi, cerimonie e... Si parla di: Giganti buoni in passeggiata: in centro storico arriva il raduno dei cani Terranova; Ottanta cani di Terranova invadono Rimini per il 32° raduno nazionale.