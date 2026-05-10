Recenti studi indicano che i purificatori d'aria possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti domestici, riducendo la presenza di particelle provenienti dagli scarichi che entrano nelle case anche con le finestre chiuse. Queste particelle vengono respirate per diverse ore e possono avere effetti sulla salute, coinvolgendo anche il benessere cerebrale. La questione riguarda quindi l'efficacia di questi dispositivi nel filtrare sostanze nocive presenti nell'aria interna.

Chi abita vicino a una strada trafficata conosce bene il rumore del traffico. L'inquinamento, invece, non si sente: le particelle ultrafini prodotte dagli scarichi entrano nelle abitazioni silenziosamente, si concentrano nell'aria interna e vengono respirate per ore. Gli effetti di questa esposizione cronica su polmoni e cuore sono documentati da anni di ricerca. Gli effetti sul cervello, però, erano però ancora poco esplorati. Uno studio pubblicato su Scientific Reports da ricercatori dell'Università del Connecticut e della Tufts University ha scelto di indagare proprio lì, misurando cosa succedeva al cervello dopo un mese con un purificatore HEPA in casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il purificatore d'aria potrebbe aiutare anche il cervello, non solo i polmoni

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