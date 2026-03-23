L’antico proverbio che definisce il cane come il miglior amico dell’uomo potrebbe avere un significato ancora più profondo di quanto immaginato: i nostri compagni a quattro zampe potrebbero infatti rappresentare una delle migliori speranze per comprendere e trattare le malattie legate all’invecchiamento, inclusa la malattia di Alzheimer. La chiave sta nella straordinaria somiglianza tra i loro cervelli e i nostri. È questa l’intuizione alla base del Dog Aging Project, un ambizioso studio scientifico nato nel 2014 che coinvolge centinaia di cliniche veterinarie e ospedali in tutti gli Stati Uniti, tra cui la Colorado State University College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cervello dei cani invecchia come il nostro (e studiarlo può aiutare anche noi): la scoperta del Dog Aging Project

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