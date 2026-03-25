Tra domani e la prossima settimana si svolgerà una partita che va oltre il campo, coinvolgendo anche aspetti finanziari per il calcio italiano. Dopo due stagioni caratterizzate da risultati deludenti nel 2018 e nel 2022, le casse del sistema calcistico cercano risorse, anche tramite la partecipazione ai premi. La sfida riguarda non solo il prestigio sportivo, ma anche la possibilità di rimettere in sesto le finanze del settore.

Fra domani e (si spera) martedì prossimo l’Italia non si gioca solo un traguardo sportivo, la gloria e un bel pezzo di credibilità, ma un bel po’ di denaro che di questi tempi per il malaticcio calcio italiano e le casse federali può solo far bene all’intero sistema. Partiamo da un dato di fatto: i flop del 2018 e del 2022 sono stati pagati a carissimo prezzo, visto che la perdita stimata è stata superiore ai 100 milioni per il sistema calcio italiano, tra danni diretti e ricadute indirette. Le mancate qualificazioni in Russia e Qatar hanno lasciato “buchi“ pesanti: non solo zero premi, ma anche zero visibilità e meno appeal per gli sponsor con evidente diminuzione delle campagne pubblicitarie e del merchandising legata all’azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perdite importanti dopo i flop del 2018 e 2022. Anche solo il gettone di partecipazione potrebbe aiutare. Caccia ai milioni per sanare un’Italia nel pallone

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