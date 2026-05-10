Il programma L’altra semifinale mette a confronto Tau e Seravezza

Oggi prende il via la post season del girone E, con l’altra semifinale che mette di fronte Tau Altopascio e Seravezza Pozzi. La partita, prevista per le 17, rappresenta il secondo confronto tra le due squadre dopo la regular season, considerando anche il derby tra Prato e Siena che si svolgerà contemporaneamente. Il match si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le formazioni alla ricerca di un passaggio in finale.

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Al via oggi la post season del girone E. L’altra semifinale del raggruppamento, oltre a Prato-Siena, sarà un altro derby, quello tra Tau Altopascio e Seravezza Pozzi (fischio di inizio alle 17), classificatisi rispettivamente al secondo e al quinto posto nella stagione regolare. La vincitrice della sfida del Lungobisenzio andrà quindi a giocare la finale in trasferta in caso di vittoria del Tau e in casa con un successo del Seravezza. Il regolamento prevede, qualora al termine dei 90 minuti, il risultato fosse in parità, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, accederà alla finale la squadra meglio classificata in regular season.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma. L’altra semifinale mette a confronto. Tau e Seravezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Seravezza-Tau vale il secondo posto. In trasferta Camaiore e ViareggioIl clou della domenica calcistica in Versilia si gioca al “Buon Riposo“ di Seravezza dove è previsto lo scontro diretto fra seconde della classe nel... La situazione. Successo pesante. Bianconeri a -4 da Tau e SeravezzaLa vittoria sul Foligno, arrivata in extremis, grazie al rigore trasformato da Mastalli, ha permesso al Siena di mantenere la quarta posizione,...