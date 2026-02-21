Seravezza-Tau vale il secondo posto In trasferta Camaiore e Viareggio

Seravezza-Tau si conclude con la squadra di casa che conquista il secondo posto in classifica. La partita si è giocata al “Buon Riposo” di Seravezza, attirando molti tifosi locali. La sfida tra le due formazioni ha visto un equilibrio in campo e un gol decisivo nei minuti finali. Nel frattempo, Camaiore e Viareggio sono impegnate in trasferte altrettanto importanti in questa giornata di Serie D. La domenica promette grandi emozioni per il calcio in Versilia.

Il clou della domenica calcistica in Versilia si gioca al "Buon Riposo" di Seravezza dove è previsto lo scontro diretto fra seconde della classe nel girone E di Serie D. E sarà un derby provinciale molto intrigante. Seravezza-Tau Altopascio scalda l'ultima domenica di febbraio. Ma sono assolutamente da attenzionare anche gli impegni in trasferta di Camaiore in D, Viareggio e Real Forte Querceta in Eccellenza e Pietrasanta in Promozione (per i biancocelesti grande sfida playoff a Montelupo Fiorentino). Gare casalinghe per le due versiliesi di Prima categoria (Capezzano Pianore e Torrelaghese) così come per la capolista di Seconda categoria Massarosa che ha un altro big-match, stavolta col Pontremoli.